48 бомб відкопали під парканом вінничанина
09:15, 20 вересня 2012Вінниця
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Боєприпаси знешкоджено
Станом на 15:30 19 вересня, кількість авіабомб, знайдених у селі Жежелів Козятинського району, зросла до 48 одиниць. Рятувальники виявили та знешкодили 47 авіаційних бомб АО-1(1-кілограмові) і одну АО-10(10-кілограмову).
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
Нагадаємо, 18 вересня, встановлюючи паркан на власному подвір’ї, житель села Жежелів Козятинського району викопав п’ять підозрілих предметів. Про знахідку він одразу ж повідомив у місцеву пожежно-рятувальну частину.
Рятувальники на місці події, ідентифікували знахідку, як авіаційні бомби часів Другої світової війни.
Усі боєприпаси групою розмінування ТУ МНС у Вінницькій області знешкоджено у безпечному місці.
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