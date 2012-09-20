48 бомб відкопали під парканом вінничанина

Станом на 15:30 19 вересня, кількість авіабомб, знайдених у селі Жежелів Козятинського району, зросла до 48 одиниць. Рятувальники виявили та знешкодили 47 авіаційних бомб АО-1(1-кілограмові) і одну АО-10(10-кілограмову).

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Нагадаємо, 18 вересня, встановлюючи паркан на власному подвір’ї, житель села Жежелів Козятинського району викопав п’ять підозрілих предметів. Про знахідку він одразу ж повідомив у місцеву пожежно-рятувальну частину.

Рятувальники на місці події, ідентифікували знахідку, як авіаційні бомби часів Другої світової війни.

Усі боєприпаси групою розмінування ТУ МНС у Вінницькій області знешкоджено у безпечному місці.