Вінничани живуть на 55 гривень в день

В 2011 році за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств кількість домогосподарств Вінницької області склала 645,8 тисяч. Середній розмір домогосподарства становив 2,04 особи.

Як повідомило головне управління статистики у Вінницькій області, середньомісячні сукупні витрати в домогосподарствах Вінницької області становили 3334 грн. проти 2864 грн. у минулому році. Для порівняння: одне домогосподарство України витрачало 3456 грн. (3073 грн.).

В перерахунку на один день виходить, що пересічний вінничанин живе на 54,50 грн.

Сукупні витрати одного члена домогосподарства склали 1635 грн. на місяць проти 1146 грн. у попередньому році.

Серед усіх витрат домогосподарств споживчі витрати становили 88%.

Найбільшу частку сукупних витрат (56%) домогосподарства направляли на харчування.

На алкогольні напої та тютюнові вироби ними витрачалося відповідно по 1,2% та 1,7% загального обсягу сукупних витрат.

На купівлю непродовольчих товарів та оплату послуг (без витрат на харчування поза домом) домогосподарства направляли 29 % сукупних витрат.

Допомога родичам та іншим особам, купівля акцій, нерухомості, вклади до банків, витрати на будівництво, капітальний ремонт житла та інші напрями використання ресурсів домогосподарств склали 12% усіх витрат.

У структурі сукупних витрат домогосподарств області витрати, пов`язані з оплатою житла, комунальних продуктів та послуг (з урахуванням суми пільг та субсидій), становили 6% або 192 грн. на місяць.

В структурі сукупних витрат на харчування найбільшу частку домогосподарства витрачали на м`ясо і м`ясопродукти – 20%, овочі (включаючи картоплю) – 15%, хліб і хлібопродукти – 14%, молоко, сир та яйця – 12%, олію та жири і цукор, джем, мед, сироп, шоколад та кондитерські вироби – по 9% відповідно, рибу та рибопродукти – 7%, фрукти – 5%.

Вартість харчування в середньому на одну особу становила 30,1 грн. на добу проти 21,6 грн. в попередньому періоді.

В середньому за місяць однією особою споживалось 5,4 кг м`яса, м`ясопродуктів та сала (в перерахунку на м`ясо), 20,6 кг молока, молокопродуктів та масла (в перерахунку на молоко), 21 шт. яєць, 2,4 кг риби і рибопродуктів, 3,7 кг цукру (включаючи цукор, використаний на кондитерські вироби), меду, 2,1 кг олії та інших рослинних жирів, 9,3 кг картоплі, 10,9 кг овочів і баштанних (кавуни, дині), 2,9 кг фруктів, ягід, горіхів, винограду, 10,8 кг хліба і хлібних продуктів.