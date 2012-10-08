Прокуратура: влада в області не дотримується законодавства

Прокуратурою Вінницької області здійснено перевірку щодо дотримання законодавства про звернення громадян та доступ до публічної інформації посадовими особами органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Як повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області, в ході перевірки було виявлено випадки порушення термінів розгляду звернень громадян, прийняття до вирішення анонімних скарг у м. Вінниці, Барському, Вінницькому, Гайсинському, Калинівському, Літинському, Липовецькому, Мурованокуриловецькому, Немирівському, Шаргородському, Чернівецькому і Ямпільському районах.

Недотримання вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації виявлено у діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування м. Жмеринки, Іллінецького, Крижопільського, Могилів-Подільського, Теплицького та Чечельницького районів. А саме, виявлено факти надання неповних відповідей на запити, безпідставної відмови у наданні інформації.

Всього, за наслідками перевірок, до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування внесено 64 подання, принесено 6 протестів, до дисциплінарної відповідальності притягнуто 3 посадових осіб.



