Калетнік замовив ремонт за 5 мільйонів

Вінницький національний аграрний університет 2 жовтня за результатами тендеру уклав угоду з ТОВ "Форум-Будсервіс" на реконструкцію технічного поверху навчального корпусу №2.

Вартість угоди склала 4,92 мільйона гривень, повідомляють "Наші гроші" з посиланням на "Вісник державних закупівель".

Реконструкцію проводять коштом державного бюджету, завершити мають упродовж місяця з дати підписання договору.

Окрім "Форум-Будсервіс" у тендері брало участь ТОВ Компанія "Промислове та цивільне будівництво". Різниця пропозицій двох учасників склала 0,0015%.