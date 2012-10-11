Калетнік замовив ремонт за 5 мільйонів
11:00, 11 жовтня 2012Вінниця
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Університетського корпусу
Вінницький національний аграрний університет 2 жовтня за результатами тендеру уклав угоду з ТОВ "Форум-Будсервіс" на реконструкцію технічного поверху навчального корпусу №2.
Вартість угоди склала 4,92 мільйона гривень, повідомляють "Наші гроші" з посиланням на "Вісник державних закупівель".
Реконструкцію проводять коштом державного бюджету, завершити мають упродовж місяця з дати підписання договору.
Окрім "Форум-Будсервіс" у тендері брало участь ТОВ Компанія "Промислове та цивільне будівництво". Різниця пропозицій двох учасників склала 0,0015%.
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