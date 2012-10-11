Родичів загиблого червоноармійця шукають у Вінниці

Волонтери шукають родичів російського червоноармійця, який загинув у боях за Ленінград у 1943 році

Волонтери міста Кунгур Пермського краю шукають родичів загиблого солдата Івана Богданова, щоб запросити їх на церемонію урочистого перепоховання останків бійця, повідомляє Зотов-Ньюз.

За наявною у слідопитів інформацією, зараз рідня захисника Ленінграда може жити у Вінниці.

- Останки солдата, який пішов на фронт із міста Кунгур і загинув під Ленінградом, знайшли ще в липні-серпні цього року, - розповів представник волонтерів Сергій Ринков.

Куратор пошуків Лариса Шажкова уточнила, що останки і медальйон загиблого виявлені волонтерами у загальному військовому похованні.

- Родичів шукати важко, багато з них переїжджають, - додала Лариса Шажкова. - Нині вдалося вийти на рідних трьох загиблих в тій місцевості бійців. Сподіваємося, що виявимо й рідних Богданова та його сестри, і вони зможуть приїхати на перепоховання останків червоноармійця, яке відбудеться 27 жовтня.

Волонтери з'ясували лише кілька фактів про життя загиблого бійця. Відомо, що Богданов народився в 1924-1925 рр.. в Молотовській області. А в Кунгурі у нього залишалися сестра Ірина та племінники.

- Однак минули роки, і родичі червоноармійця виїхали з Кунгура, - сказав Сергій Ринков. - Ми спробували дізнатися, куди відправилася жінка та її діти. Але відомості, отримані від місцевих старожилів, різняться. Серед можливих місць переїзду найчастіше називають Вінницю.