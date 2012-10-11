Родичів загиблого червоноармійця шукають у Вінниці

14:29, 11 жовтня 2012
Вінниця
1 0

Щоб запросити на перепоховання

 Волонтери шукають родичів російського червоноармійця, який загинув у боях за Ленінград у 1943 році
Волонтери міста Кунгур Пермського краю шукають родичів загиблого солдата Івана Богданова, щоб запросити їх на церемонію урочистого перепоховання останків бійця, повідомляє Зотов-Ньюз.

За наявною у слідопитів інформацією, зараз рідня захисника Ленінграда може жити у Вінниці.

- Останки солдата, який пішов на фронт із міста Кунгур і загинув під Ленінградом, знайшли ще в липні-серпні цього року, - розповів представник волонтерів Сергій Ринков.

Куратор пошуків Лариса Шажкова уточнила, що останки і медальйон загиблого виявлені волонтерами у загальному військовому похованні.

- Родичів шукати важко, багато з них переїжджають, - додала Лариса Шажкова. - Нині вдалося вийти на рідних трьох загиблих в тій місцевості бійців. Сподіваємося, що виявимо й рідних Богданова та його сестри, і вони зможуть приїхати на перепоховання останків червоноармійця, яке відбудеться 27 жовтня.

Волонтери з'ясували лише кілька фактів про життя загиблого бійця. Відомо, що Богданов народився в 1924-1925 рр.. в Молотовській області. А в Кунгурі у нього залишалися сестра Ірина та племінники.

- Однак минули роки, і родичі червоноармійця виїхали з Кунгура, - сказав Сергій Ринков. - Ми спробували дізнатися, куди відправилася жінка та її діти. Але відомості, отримані від місцевих старожилів, різняться. Серед можливих місць переїзду найчастіше називають Вінницю.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter