Податківці відсудили на користь держави півмільярда гривень

Податківці Вінниччини виграли у судах майже 90% справ.

Станом на 1 жовтня 2012 року на користь органів ДПС області вирішено 1767 справ, що складає 88,8 % від загальної кількості розглянутих справ за всіма категоріями. У той же час, 221 справу вирішено на користь платників податків.

Про це повідомляє відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Вінницькій області за інформацією управління правової роботи.

Загалом за результатами дев’яти місяців 2012 року на розгляді в судах знаходилось 3734 справи, стороною по яких виступають органи ДПС Вінницької області, із загальною сумою позовів 1 млрд. 921,6 млн. грн. Із них за заявами від органів ДПС до платників податків розглядається 2 681 справа на суму 781 095,81 тис. грн., за позовами до органів ДПС – 1053 справи на суму 1 140 550,23 тис. грн.

Зауважимо, що виграні справи не дозволили приховати від державного бюджету 492 млн. 995,8 тис. грн., що дорівнює 78% від суми розглянутих справ. У той же час, вирішені на користь платника справи склали 138 млн. 487,6 тис. грн.