Матвієнко «зійшов» з виборів на користь Заболотного

Сьогодні о 10 ранку кандидат до Верховної Ради по виборчому округу №17 Анатолій Матвієнко написав заяву у ЦВК про зняття своєї кандидатури з виборчої кампанії.

Про це він повідомив під час прямої трансляції на «5 канал» прес-конференції в УНІАНі.

Також Матвієнко заявив, що знімає свою кандидатуру на користь кандидата Григорія Заболотного:

«Згідно рейтингів, я і Григорій Заболотний маємо підтримку по 20-25%. Якщо ми будемо конкурувати, то допустимо перемогу не опозиційного кандидата. А цього робити не можна. «Об’єднана опозиція» - вчора, партія «УДАР» - сьогодні підтримали кандидатуру Григорія Михайловича як єдиного кандидата від цих політичних сил, тому я прийняв рішення зійти з виборів на його користь. Дуже вдячний всім, хто мене підтримував, і закликаю виборців округу №17 підтримати Заболотного у день голосування.»

В свою чергу кандидат у народні депутати Григорій Заболотний під час прес-конференції подякував за такий крок Анатолію Матвієнкові: «Я зроблю все, щоб вам не було соромно за цей крок». Одночасно він презентував «Команду вінничан», яка йде на вибори по мажоритарних округах області: Петра Порошенка (округ №12), Івана Спориша (округ №15), Олександра Домбровського (округ №11).

Довідка: 11 вересня «Об’єднана опозиція» оприлюднила на офіційному сайті своє рішення про підтримку єдиного кандидата від опозиції Григорія Заболотного. 12 вересня партія «Удар» на офіційному сайті розмістила рішення про підтримку Заболотного як кандидата по виборчому округу №17.

Округ №17 охоплює Бершадський, Гайсинський, Теплицький та Тростянецький райони і місто Ладижин Вінницької області. Загальна кількість виборців – 169214.