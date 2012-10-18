Люди з інвалідністю змагатимуться у боулінгу, хокею і стрільби

13:51, 18 жовтня 2012
Вінниця
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Спартакіада «Повір у себе»

22 жовтня у ТРЦ «Мегамолл» проходитиме міська спартакіада серед спортсменів з обмеженими фізичними можливостями.

Змагання присвячені 68-й річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників. Організаторам виступають  комітет по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради, ТРЦ «Мегамолл» і Вінницький міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними   обмеженнями «Гармонія».

На старт вийдуть приблизно 30 учасників: спортсмени на візках, хворі на цукровий діабет та гемофілію. Вони змагатимуться у таких видах  спорту: боулінг, настільний теніс, настільний хокей, кульова стрільба, елементи баскетболу. До програми спартакіади також входить турнір з більярду, який проходитиме в листопаді 2012 року у клубі «Еліт профі».

Суддівська колегія визначатиме  переможців у двох вікових групах: молодь і дорослі. Переможці отримають грамоти і медалі комітету по фізичній культурі і спорту та цінні призи від ТРЦ «Мегамолл».

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