Люди з інвалідністю змагатимуться у боулінгу, хокею і стрільби

22 жовтня у ТРЦ «Мегамолл» проходитиме міська спартакіада серед спортсменів з обмеженими фізичними можливостями.

Змагання присвячені 68-й річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників. Організаторам виступають комітет по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради, ТРЦ «Мегамолл» і Вінницький міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Гармонія».

На старт вийдуть приблизно 30 учасників: спортсмени на візках, хворі на цукровий діабет та гемофілію. Вони змагатимуться у таких видах спорту: боулінг, настільний теніс, настільний хокей, кульова стрільба, елементи баскетболу. До програми спартакіади також входить турнір з більярду, який проходитиме в листопаді 2012 року у клубі «Еліт профі».

Суддівська колегія визначатиме переможців у двох вікових групах: молодь і дорослі. Переможці отримають грамоти і медалі комітету по фізичній культурі і спорту та цінні призи від ТРЦ «Мегамолл».