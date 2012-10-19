Кожне сьоме вінницьке подружжя – безплідне

У Вінниці презентували Всеукраїнський соціальний проект «Право на материнство і батьківство: вихід є». У рамках його реалізації подружні пари з різних куточків України, які мають проблеми з репродуктивним здоров’ям, можуть пройти якісне безкоштовне обстеження і отримати консультацію репродуктолога. Спеціалісти переконані, що кожне подружжя, якому поставили діагноз безпліддя, здатні народити дитину завдяки новітнім репродуктивним технологіям.

Доктор медичних наук, акушер-гінеколог, генеральний директор мережі клінік «Мать и дитя» Наталія Данкович у ході прес-конференції наголосила, що безпліддя – це лише тимчасова нездатність зачати дитину, яку можна ліквідувати завдяки використанню сучасних репродуктивних технологій:

– Ми, ініціюючи цей соціальних проект, прагнемо зробити лікування для пацієнтів з регіонів доступнішим, адже не кожна пара, яка мешкає в Україні може дозволити собі досить недешеву програму екстракорпорального запліднення. Нині кожне п’яте українське подружжя є безплідним. Відсоток жіночого і чоловічого безпліддя досягає 30 %, ще 30 % займає порушення репродуктивної функції в обох партнерів. До штучного запліднення звертаються лише 10 % подружніх пар, решта роками чекаю на бажану дитину, втрачаючи найдорогоцінніше – час.

Про безпліддя починають говорити тоді, коли вагітність не наступає через 12 місяців відкритого статевого життя. Це водночас є сигналом для того, щоб звернутися до лікаря. Причини безпліддя можуть бути різними. Їх є понад 20 у жінок, та 18 у чоловіків, та головним коренем чоловічого безпліддя є порушення якості морфології та рухливості сперматозоїдів.

- Проводячи дослідження, ми виявили понад 100 чоловіків, у яких взагалі не було сперматозоїдів. Водночас у рамках акції «Оціни свій фолікулярний резерв», до якої залучили понад 1000 жінок, виявилося, що у осіб старших 35 років є численні патології, які можуть перешкодити зачаттю, - каже Наталія Данкович. - Тому закликаю пацієнтів не втрачати час на побудову кар’єри чи матеріальні блага. Не відкладайте народження дитини на потім.

За словами акушер-гінеколога Вінницького обласного центру планування сім’ї Світлани Дудник, згідно з статистичними даними, 15 % вінницьких подружніх від загальної кількості сімей області є безплідними. Усі вони рано чи пізно звертаються до лікарів і обирають:чи лікуватися консервативним методом чи скористатися штучним заплідненням, тобто ЕКО.

На жаль, під державну програму ектракорпорального запліднення підпадають не всі. У 2010 році пощастило за державні кошти зачати в середньому 50 парам, але виносили дітей і народили менше 10.

Окрім цього державна програма має чіткі обмеження для учасників, в тому числі і у віці. Якщо жінка старша 40 років вона не може скористатися цією можливістю. А невдовзі українках взагалі заборонять вагітніти після 49 років за допомогою репродуктивної медицини, навіть за власні кошти. Депутати Верховної Ради ухвалили законопроект щодо обмежень у використанні допоміжних репродуктивних технологій.

З цього приводу Наталія Данкович зауважила, що вона позитивно ставиться до того, коли жінки користуються допоміжними репродуктивними технологіями, але не після 49 років. Інша справа, коли жінка вагітніє природнім шляхом.

– Коли жінка сама вагітніє і сама виношує вагітність, то це одна справа, але коли ми запліднюємо жінку в 49 років, іде мова про порушення природного закону альтруїзму. Уявімо собі, жінці буде 65–67 років, а дитині лише 15 і вона самостійно ще не зможе встати на ноги. Але в нашому непередбачуваному житті бувають випадки, коли батьки втрачають єдину дитину вже у поважному віці. І після цього мріють про малюка, який би відновив сенс життя. Для жінок у такому віці виношувати і народжувати дитину не лише неймовірно важко, а ще й небезпечно. Тому до таких процедур слід звертатися лише у крайніх випадках.

До речі, як виняток вікове обмеження може бути збільшене, але лише на підставі висновку комісії МОЗ.