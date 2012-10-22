Керівник райлікарні вимагала 30 тисяч за перемогу у тендері

Цього року співробітники державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС у Вінницькій області викрили понад 800 злочинів, учинених у сфері економіки, з яких кожен третій носить тяжкий або особливо тяжкий ступінь суспільної небезпеки.

- Задокументовано 112 злочинів, за якими сума збитків перевищила 10 тисяч гривень та 10 злочинів зі збитками понад 1 млн грн.? - повідомив начальник УДСБЕЗ УМВС підполковник міліції Сергій Бевзенко. - Із заподіяних злочинцями збитків відшкодовано майже 30 млн. грн.

Пріоритетом в роботі міліції є протидія службовим злочинам, кримінальній корупції, хабарництву, а також захист бюджетних коштів від злочинних посягань.

- Так, цього року в області викрито 128 злочинів у сфері службової діяльності, з яких 26 фактів зловживання владою або службовим становищем та 16 фактів хабарництва, - зазначив Сергій Бевзенко. - За вимагання та одержання хабарів до кримінальної відповідальності притягується 14 осіб. Загальна сума одержаних хабарів склала 2,4 млн. грн., а середня сума перевищила 173,3 тис. грн.

Серед викритих хабарників – заступник головного лікаря однієї з районних лікарень, яка будучи одночасно головою комітету з конкурсних торгів для здійснення процедур закупівлі товарів для установи, вимагала та отримала 30 тисяч гривень від представника малого підприємства за визнання останнього переможцем тендерних торгів на поставку паливно-мастильних матеріалів, повідомляє Вінниця‘ОК.

Значна увага приділяється протидії проявам корупції в органах влади, насамперед серед високопосадовців. Викрито 126 злочинів, що вчинені державними службовцями різних категорій, в діях яких вбачаються ознаки кримінальної корупції. До відповідальності за вчинення кримінальних корупційних діянь притягуються посадові особи облдержадміністрації, міських, сільських та селищних рад, райдержадміністрацій, районних рад, закладів охорони здоров’я, СЕС та інших контролюючих органів області.

В цьом році службою викрито 19 злочинів з ознаками кримінальної корупції, по яких встановлена сума збитків перевищила 100 тис. грн. та 2 злочини зі збитками понад 1 млн. грн. За вчинення злочинів у бюджетній сфері було затримано 4 особи, 2 з яких в подальшому заарештовано, зокрема директора Вінницького регіонального управління спеціалізованої фінансової установи, який допустив нецільове використання бюджетних коштів у сумі понад 1,2 млн. грн., бухгалтера Вінницької філії одного з банків, яка здійснювала привласнення коштів, що спрямовувались на виплату пенсій, заступника начальника відділу освіти однієї з райдержадміністрацій, яка вимагала та отримала 40 тис. грн. за сприяння у виграші тендеру на поставку твердого палива та головного санітарного лікаря одного з районів області, яка вимагала хабар за надання висновку СЕС.

Сергій Бевзенко також зупинився на шахрайствах, які становлять третину від усієї кількості економічних злочинів. Так, цього року на Вінниччині задокументовано 53 факти вчинення шахрайства на суму понад 100 тис. грн. та 5 фактів, збитки за якими перевищили 1 млн. грн. Найрезонанснішою справою цього року є шахрайство на суму в 11 млн гривень. Злочинна група у складі 8 осіб, діючи від імені приватної фірми, уклала договір з вінницьким сільгосппідприємством на поставку добрив. Незначну частину обіцяного товару вони надали, після чого зникли. Наразі сімох зловмисників міліція затримала, ще одного розшукують.

Ще один спритник у шахрайський спосіб привласнив 1 млн. 750 тис. грн. Встановлено, що він пообіцяв керівництву приватного підприємства здійснити придбання автомобілів іноземного виробництва на вигідних умовах для потреб виробництва, однак отримавши кошти, зник у невідомому напрямку. Міліція встановила та затримала підозрюваного.

На даний час розслідування кримінальної справи завершено та направлено до суду, який поставить крапку у цій історії.

Багато українців стають жертвами шахраїв, що видають себе за працівників різних соціальних служб. Як правило, жертвами такого «соціального обману» стають літні люди. Літні люди віддають свої гроші шахраям на покупку товарів за дуже низькими – «соціальним» цінами, або проводять обмін заощаджень на так звані «нові банкноти». Найчастіше люди похилого віку, які впустили до себе в будинок шахраїв, стають жертвами банальної крадіжки. Практично, усі шахраї є хорошими психологами, тому легко входять в довіру до обраної жертви.

Для того, щоб не стати жертвою «соціального» обману – не пускайте до себе в будинок або квартиру незнайомих людей. Попросіть у людини, яка представилася працівником соціальної служби, документи. А для перевірки їх достовірності зателефонуйте в ту соціальну службу, співробітник якої до Вас прийшов, – нагадують міліціонери.