Діти відпочили на 63 мільйони гривень

Під час канікул у Вінницькій області працювало 812 оздоровчих закладів, що на 18 більше запланованих та на 12 більше, ніж в літку минулого року. З них - 20 стаціонарних таборів та таборів санаторного типу, 789 таборів денного перебування, 1 табір праці та відпочинку, 2 наметових містечка.

- Оздлоровлено 90765 дітей, - сказала начальник управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації Олена Стоялова, - це 56% від загальної кількості дітей шкільного віку. У порівнянні з минулим роком кількість оздоровлених дітей збільшилася на 187.

У стаціонарних таборах оздоровлено 20 869 дітей (23%), відпочинковими послугами охоплено 69 896 дітей (77%).

Олена Стоялова також зазначила, що одним із основних чинників забезпечення якісного оздоровлення та відпочинку дітей є належне та своєчасне фінансування.

- З різних джерел фінансування на літній відпочинок використано 63 млн.грн., у тому числі з обласного бюджету – 4 709, 4 тис.грн., з районних, міських, сільських та селищних – 14 796,7 тис.грн, - сказала Стоялова. - Залучено близько 20 млн.гривень спонсорських коштів.

Вартість однієї доби пребування в стаціонарному оздоровчому закладі становила 99 грн. на добу (середня вартість путівки на 21 добу склала 2079 гривень).

В області не було зафіксовано нещасних випадків та харчових отруєнь, повідомляє управління у справах преси та інформаці Вінницької ОДА.