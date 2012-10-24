Покращити життя підприємців погодились тільки … комуністи

Упродовж двох місяців на Вінниччині реалізовували спецпроект, профінансований міжнародним Фондом «Відродження», який мав за мету з’ясувати у підприємців, які ж кроки має зробити влада, аби їм жилось і працювалося комфортно.

Як повідомив керівник проекту Олександр Печалін, «больові точки» визначали представники вінницького бізнесу під час проведення тематичних фокус-груп, які потім на національному рівні були узагальнені в 25 основних вимог.

Із них вичленували ТОП-5 вимог малого та середнього бізнесу до політиків і влади, які намагались донести до майбутніх парламентарів і домогтися, аби їх почули напередодні виборів.

За словами пана Печаліна, на рівні держави підтримати ці вимоги в подальшій законотворчій діяльності зголосились усі політичні сили, котрим запропонували підписати відповідний меморандум. На Вінниччині ж офіційно підписали документ тільки комуністи.

Що ж стосується власне презентації напрацьованих бізнесом вимог, то із запрошених політичних сил на захід не прийшов жоден офіційний представник партій. А могли б дізнатись, що найпершою вимогою за номером нуль підприємці вважають за необхідне забезпечити механізми і процедури відкликання депутатів усіх рівнів. Бо наразі невиконання останніми свої обіцянок нічим їм не загрожує, хіба що громадським осудом. А має бути дієвий механізм суспільного контролю та реакції на дії чи бездіяльність народних обранців, - вважають вінницькі підприємці.

Що ж стосується ТОП-п’ятірки вимог до політиків та влади то підприємці сформулювали їх таким чином:

1. Зниження єдиного соціального внеску до 15-18% з одночасним перерозподілом податкового навантаження між підприємством і робітником.

2. Дієва державна політика і програми протидії корупції. Забезпечення обов’язкової періодичної оцінки корупційних ризиків, пов’язаних з регуляторними актами, за участі суб’єктів малого та середнього бізнесу, та виконання конкретних заходів щодо їх зменшення.

3. Мінімізація та законодавче упорядкування видів, кількості і частоти перевірок та іншого адміністративного втручання в діяльність підприємств малого та середнього бізнесу.

4. Спрощення процедур, стандартів, нормативів і вимог(регуляторного середовища) для підприємств малого і середнього бізнесу.

5. Доступність фінансових ресурсів. Інвестиційних та кредитних, для малого та середнього бізнесу (ставка кредитування для малого і середнього бізнесу на рівні 8-10% річних у гривні).