Даішника судитимуть за 25 тисяч хабара

Інспектора ДАІ судитимуть за 25 тисяч гривень хабара.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Прокуратурою Вінницької області скеровано до суду кримінальну справу за обвинуваченням державного інспектора УДАІ УМВС в області за ч. 1 ст. 366 (підроблення офіційних документів), ч. 3 ст. 368 (одержання хабара у великому розмірі), ч. 3 ст. 364 (зловживання службовим становищем) КК України, який упродовж квітня-червня 2012 р. одержав у якості хабара грошові кошти від чотирьох громадян (загальна сума близько 25 тис. грн.) за отримання посвідчення водіїв без проходження останніми навчання в закладах з підготовки кваліфікації водіїв, медичного огляду та складання теоретичних і практичних іспитів.

Також посадовець, зловживаючи службовим становищем, незаконно отримав для себе посвідчення водія семи категорій.

