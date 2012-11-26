У Вінниці спалили комуністичний прапор

24 листопада в Вінниці близько сотні людей пройшли пам'ятним ходою від "Вежі" у сквері Козицького, вздовж центральною вулицею Соборною., щоб нагадати всім про жахливу трагедію, яка сталася в Україні за часів Голодомору 1932-1933 років. Після покладання свічок і квітів біля хреста священик відправив панахиду за загиблими. Потім учасники акції спалили прапор комуністів, які не вірять в те, що в Україні був голодомор, повідомляє Gazeta.ua.

"Ця акція для того, щоб попередити теперішнє і майбутнє покоління, та знищити комунізм, який нищив наш народ в ті страшні роки. Комуністи можуть повернутися до влади і робити те саме з нашими дітьми, - каже вінничанин Альберт Яременко, 72 роки. – Завдяки таким акціями наші діти, внуки, правнуки, будуть знати і пам'ятати історію своїх предків. Тому не допустять такої поведінки із собою."

Люди йшли мовчки, в руках несли запалені свічки, пшеничні колоски, вінки та плакати із написами: "Голодомори-геноциди в Україні 1921-1923, 1932-1933, 19461947 рр. пам"ятаємо", "Комунізм ще не покарано", "Голодомор – геноцид 1932-1933 рр. Москва, Ізраїль покайтеся".

"В мене брат помер в голодомор 46-го року, йому було всього 3,5 роки, - розповідає Яременко. В руках несе велику та товсту книгу. – В цій книзі описано про всіх жертв тих часів на Вінниччині. Взяв її, щоб всі хто не вважає такі поминальні дні не вартим його уваги, побачили скільки людей і як страшно вмирали тоді."

Після покладання свічок та квітів біля хреста священник відспівав панахиду за загиблими.

"В мене в родині ніхто не помер в часи голодомору, але поставити свічку в цей день це по-людяному, - каже 17-річна Олена Слободянюк, із Вінниці. - Ті, хто сьогодні сюди прийшли цінують історію своєї країни, а не чхнувши на все заклали ногу на ногу і лежать перед телевізором, що дуже притамане більшості. Наче, а мене не зачепило, то і слава Богу."

Перед натовпом по черзі виступили представники партій "Свободи", "Батьківщини", Козацького полку імені Івана Богуна, які є організаторами акції.

"Моя бабуся ховала кусок хліба до останнього дня свого життя на випадок, якщо знов буде голодомор, - каже представник "Свободи" Володимир Базелюк. - В кожному селі досі стоїть той комуністичний чурбан, який нищив український народ, а люди їм зараз ще й квіти на 9 травня носять."

Біля нього двоє чоловіків тримають плакат із фотографіями головних організаторів голодомору. Базелюк пропонуює підпалити плакат. Той не горить.

"Хочуть ше жити чи шо,- говорять у натовпі. – Нічо зараз ми їм поможемо вмерти!"

Підносять газети та свічки аби розпалити. Виносять прапор комуністів теж спалюють. Натовп в один голос вигукує: "Смерть ворогам".

"Нехай влада змінить назви вулиць, які ще досі носять ім"я винищувачів українців, - зачитує резолюцію Базелюк. – І нехай Росія вибачиться перед нашим народом за скоєний тоді злочин. Якщо ви підтримуєте нас у цих вимогах, то дану резолюцію я подам до розгляду на сесії міської ради."

Учасники поминальної акції одноголосно підтримали.