Вінницькі дзюдоїсти виграли обласний чемпіонат

У Вінниці, в борцівському клубі «Ратибор», у минулі вихідні відбувся чемпіонат Вінниччини з дзюдо серед молоді (віком до 23 років). На килим виходили 65 спортсменів з Ладижина, Хмільника, Шаргорода, Мурованих Курилівців, Вороновиці, Ямполя та Вінниці, які представляли ДЮСШ № 5 міськспорткомітету, педагогічний і технічний університети, а також спорттовариство «Колос».

Як зазначив тренер МДЮСШ №5 Олег Бузовський, рівень обласних змагань виявився високим. Тут виступали навіть чемпіони України. Наприклад, Владислав Діденко, який, до речі, виграв Кубок Європи 2011 року.

Змагання відвідали віце-президент обласної федерації дзюдо Віктор Смирнов, заступник директора МДЮСШ № 5 Інга Черниш і головний спеціаліст міського спорткомітету Евген Лигін.

Сутички проходили одночасно на двох килимах. На одному змагалися хлопці, на іншому – дівчата. У командному заліку кращою виявилася збірна Вінниці, на 2-у місці Ладижин, на 3-у – Хмільник. В особистому заліку з 14 номінацій (7 у хлопців і 7 у дівчат) 6 чемпіонів області виявились саме з Вінниці. Це – Владислав Діденко, Наталя Снопова, Мар’ян Поліщук, Настя Нестеренко, Олександр Баняс та Олександр Рябоконь.