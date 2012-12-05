Молодики розбирали на металобрухт підшипниковий завод

4 грудня близько 15.00 години до 1-го відділу міліції м. Вінниці надійшло повідомлення від охорони підшипникового заводу про те, що невідомі намагаються викрасти з території металобрух.

Про це повідомили у секторі зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області.

На місце негайно виїхала оперативна група. Правоохоронці «на гарячому» затримали двох чоловіків 25 та 26 років, коли ті намагались викрасти 88 кг металу.