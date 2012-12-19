Обласний чемпіонат з дзюдо виграли вінничани

У борцівській залі Центрального міського стадіону провідні дзюдоїсти області розігрували звання чемпіонів Вінниччини 2012 року. Це був останній старт сезону.

Змагалося майже 70 борців, у тому разі й жінки. Найбільшу кількість спортсменів (20) делегувала на змагання вінницька міська ДЮСШ №5 (директор – Іван Бондарчук), яка в основному спеціалізується саме на єдиноборствах.

Аби здобути чемпіонське звання, борцям треба було провести 3–4 переможні сутички. Іноді у поєдинку сходилися спортсмени приблизно рівної сили. Тоді їм було особливо важко набирати очки. Передбачити результат такої сутички було важко, а ось спостерігати за нею виявлялось цікаво. Адже, нагадаємо, нічиї у дзюдо не існує. Численні глядачі пильно слідкували за перебігом сутичок, і вдало проведений прийом завжди отримував голосне схвалювання.

Сутички жінок проходили значно емоційніше за поєдинки чоловіків. Ще одне цікаве спостереження: майстерність дзюдоїстів з обласного центру виявилась помітно вищою, ніж у борців з районів. Проте одразу ніхто не здавався, всі боролися по максимуму. А для спортсменів з глибинки чемпіонат виявився школою підвищення своєї майстерності.

Чемпіонами області серед жінок стали Маріам Поліщук, Наталя Скопова (обидві – МДЮСШ № 5), Ольга Мельник (обласна ДЮСШ «Спартак»), ладижинки Ольга Калинкіна та Карина Краєвська. Серед чоловіків перші місця посіли представники МДЮСШ №5 Євген Лигін, Владислав Плахотнюк, Назар Назаренко і Вадим Соляник, борці з Ладижина Ярослав Вандвиляк, Вадим Майстренко, Руслан Рябокінь та суперважковик Антон Слушний.

У командному заліку перемогла збірна Вінниці. На другому місці – Ладижин, на третьому – Липовецький район.