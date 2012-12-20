Середня зарплата зросла на 302 гривні

На 320 гривень зросла протягом останнього року середня заробітна плата на Вінниччині. Станом на 1 грудня вона склала 2 тисячі 403 гривні.

Про це повідомив заступник голови Вінницької ОДА Володимир Барецький.

- Завдяки такому росту область за рівнем заробітної плати піднялась у рейтингу регіонів України із 22-23 на 18 місце., - говорить Барецький.- Ми починаємо серйозно працювати з рівнем зарплати в усіх галузях народного гсопадарства. Адже 90% доходів наших місцевих бюджетів це податок на доходи фізичних осіб.

Чиновник вважає, що треба підвищувати рівень зарплати. Хоча темпи росту зарплати на Вінниччині вищі ніж по Уркаїні, але того недостатньо.