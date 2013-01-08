На Вінниччині утворено третю єпархію УПЦ

Згідно рішенню Священного Синоду УПЦ від 5 січня 2013 року на території Вінницької області утворено нову єпархію. Центр новоутвореної єпархії знаходитиметься у м. Могилів-Подільському, а її правлячий архієрей носитиме титул «Могилів-Подільський і Шаргородський». Правлячий архієрей Вінницької єпархії митрополит Симеон віднині іменуватиметься «Вінницький і Барський».

Про це повідомляє прес-служба Вінницької єпархії.

До складу Могилів-Подільської єпархії увійшли Крижопільський, Могилів-Подільський, Мурованокуриловецький, Піщанський, Томашпільський, Чернівецький, Шаргородський та Ямпільський райони.

У складі Вінницької єпархії залишились Барський, Вінницький, Жмеринський, Калинівський, Козятинський, Літинський та Хмільницький райони.

У складі Тульчинської - Бершадський, Гайсинський, Іллінецький, Липовецький, Немирівський, Оратівський, Погребищенський, Теплицький, Тиврівський, Тростянецький, Тульчинський та Чечельницький райони.

Керуючим новоутвореною Могилів-Подільською єпархією Священний Синод призначив Преосвященного архієпископа Агапіта (Бевцика).

Довідка УНІАН-Вінниччина.

Єпископ Агапіт​​ (в миру Іван Васильович Бевцік) народився 6 березня 1965 у село Давидівці Чернівецької області. Єпископ Української Православної Церкви (Московського Патріархату), з 14 грудня 2007 року керував Сєвєродонецької та Старобільської єпархією. З 5 січня - Могилів-Подлісьькою та Шаргородською єпархією.

Після закінчення середньої школи вступив до Чернівецького музичного училища, яке закінчив у 1983 році.

У 1985 році зараховується до числа братії Свято-Духівського чоловічого монастиря у Вільнюсі.

У 1988 році на прохання архімандрита Іонафана (Єлецьких), намісника Києво-Печерської Лаври, послушник Свято-Духівського монастиря переведений в цю обитель, де і був пострижений у ченці з ім'ям Агапіт — на честь преподобного Агапія Печерського, лікаря безвідплатного.

У 1988 році висвячений в ієродиякони, а у 1990 році — в ієромонахи.

У вересні 1992 року призначений настоятелем Свято-Троїцького храму, який відроджується у Іонівського монастиря у Києві, 22 липня 1994 року, після введення в сан архімандрита, призначений намісником монастиря.

У 1994 році закінчив Київську духовну семінарію. У 1998 році — Київську духовну академію, захистивши роботу на тему «Роль вселенських і помісних соборів у формуванні християнського богослужіння».

5 листопада 1998 року рішенням Священного синоду Української Православної Церкви Московського патріархату архімандрит Агапіт ​​призначений єпископом Хустським і Виноградівським.

Хіротонія в єпископи відбулася 22 листопада 1998 року в Трапезному храмі Києво-Печерської Лаври.

26 липня 2000 року призначений єпископом Мукачівським і Ужгородським.

З 14 грудня 2007 року — єпископ Сєвєродонецький і Старобільський.

20 грудня 2012 Священний Синод вільнив Преосвященного архієпископа Сєверодонецького і Старобільського Агапіта від управління Сєверодонецькою єпархією та почислив його на спокій. Постійним місцем перебування Преосвященного архієпископа Агапіта (Бевцика) визначено Свято-Троїцький Іонинський чоловічий монастир м. Києва.