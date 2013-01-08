Вінничани 300 тисяч раз звертались до міськвиконкому

Міська влада є відкритою у спілкуванні з вінничанами, про що свідчать 300 тисяч звернень, які надійшли від городян протягом минулого року та були опрацьовані відповідними службами.

Про це повідомляє управління у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

На сьогоднішній день у міській раді існує багатоканальна система зворотного зв’язку. Залежно від характеру виникаючих питань, мешканці міста можуть скористатись послугами «Прозорого офісу» та відділу звернень, де можна залишити заяву або записатись на особистий прийом до міського голови, його заступників та директорів департаментів, зателефонувати у службу оперативного реагування «Цілодобова варта», надіслати листа міському голові через інформаційні термінали з виходом в мережу Інтернет, які встановлені на першому поверсі міської ради, або поставити запитання на сайтах www.vmr.gov.ua та www.myvin.com.ua, зателефонувати на телебачення чи на радіо під час прямих ефірів, або, врешті-решт, особисто поспілкуватись з міським головою під час його об’їздів і зустрічей з мешканцями міста. Усі звернення, які надходять по різних каналах, фіксуються в єдиній системі і для кожного з них, відповідно до суті поставленого питання, встановлені порядок і терміни опрацювання, а також чітка відповідальність за порушення розгляду звернень.

Протягом минулого року до відділу звернень апарату міської ради надійшло 39 274 звернень від громадян, з них 33 872 - письмових та 5 402 усних. Їх кількість у порівнянні з попереднім роком збільшилася за рахунок звернень пільгових категорій громадян до органів соціального захисту з приводу встановлення телетюнерів (більше 10 тис. звернень) та 2,5 тис. звернень надійшло до відділу ведення Державного реєстру виборців під час минулорічних виборів. 72,8 % від усіх звернень було вирішено позитивно, на 15,2 % - надано відповіді та роз’яснення, 8,5 % заявникам відмовлено у позитивному вирішенні в зв’язку з тим, що підняті ними питання не врегульовані чинним законодавством України. Іще близька 3,5 % звернень залишаються на контролі. Найбільше звернень надійшло з питань соціального захисту, комунального господарства, земельних відносин та житлової політики.

Протягом 2012 року до Центру адміністративних послуг «Прозорий офіс» звернулось 175 606 відвідувачів. Через Центр надано 13 644 адміністративних послуг органами державної виконавчої влади, 8 751 послуг міської ради та її виконавчих органів, проведено 52 881 реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі (включно із наданням відомостей з ЄДР), надано 31 381 консультацій з питань надання адміністративних та інших послуг.

На багатоканальну лінію «15-60» відділу оперативного реагування «Цілодобова варта» торік надійшло більше 80 тисяч звернень від вінничан. Усі сигнали про аварійні ситуації фіксуються у базі даних «Диспетчер» і відповідні департаменти тримають їх на контролі до повної ліквідації проблеми. Цілодобово телефонні дзвінки приймає також психолог, який допомагає людям знайти вихід зі складної життєвої ситуації. Найбільше звернень протягом року надійшло на адресу Вінницьких міських електромереж, Аварійно-диспетчерської служби та «Водоканалу». Наразі виконаними є 79 733, що складає 99,5 %. Невиконаними ( а ці – 407 звернень) на сьогоднішній день залишають завдання, для вирішення яких необхідно настання теплої пори року і відповідних погодних умов.

Через офіційний сайт Вінницької міської ради протягом року поступило 521 звернення.