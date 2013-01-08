Міліція вже почала "полювання" на валютників

Працівники Управління державної служби боротьби з економічними злочинами в ході відпрацювання ринкової інфраструктури затримали за незаконні валютні операції двох вінничан.

Про це повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

У 24-річного жителя обласного центру на ринку «Урожай» у м. Вінниці міліціонери вилучили близько 8 500 тисяч гривень та 50 доларів США під час незаконного обміну валюти.

Цього ж дня на Центральному ринку затримали вінничанку, у якої працівники міліції вилучили 1600 грн.

- Правопорушників притягнуть до адміністративної відповідальності відповідно до ст. 162 КУпАП - порушення правил про валютні операції, - каже начальник УДСБЕЗ УМВС підполковник міліції Іван Наумов.

За незаконне скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави адміністративним законодавством передбачено покарання у вигляді штрафу до сорока чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією валютних цінностей.

Складені адміністративні протоколи направлені до суду, який вирішить і долю вилучених коштів. Як свідчить практика, конфісковані гроші, що були предметом здійснення незаконних валютних операцій, зазвичай йдуть в дохід держави.