Вінничанака гуляла з повними кишенями патронів

17 січня в місті Гайсин працівники міліції, під час проведення поверхневого огляду 35-річної місцевої жительки, виявили та вилучили 33 патрона калібру 5,6 мм.

Про це повідомляє СГЗ УМВС у Вінницькій області.

Звідки і навіщо у жінки бойові припаси, наразі з’ясовується правоохоронцями. Вилучене направлено на дослідження в НДЕКЦ при УМВС.

Цього ж дня у Крижопільському районі виявлено зброю. Під час перевірки, в будинку жителя села Гарячівка міліціонери вилучили обріз одноствольної мисливської рушниці «ІЖ-17» 16 калібру. Зброю направлено в НДЕКЦ на дослідження.

В діях чоловіка вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 263 КК України: носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу. Такі правопорушення караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.