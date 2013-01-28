У Раді хочуть заборонити оплату товарами за оренду паїв

Народний депутат від Партії регіонів Євген Сігал запропонував запровадити лише грошову форму розрахунків за цими операціями.

На думку експертів, нововведення вигідні орендарям, тоді як землевласники вважають, що примус до грошових розрахунків порушує їхні права на вільне визначення умов договорів, пише Комерсант.

Встановити виключно грошову форму розрахунків за оренду землі народний депутат Євген Сігал (Партія регіонів) запропонував в законопроекті N2098 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо плати за оренду земельних ділянок", текст якого був опублікований в п'ятницю. Зараз у законі зазначено, що орендна плата може вноситися також товарами чи послугами - на вибір землевласника.

Повинна збільшитися і вартість оренди, вважає автор законопроекту. Якщо зараз вона визначається як не менше 3% від нормативної грошової оцінки ділянки, то в документі пропонується встановити її в межах від 4% до 10%. Крім того, плата за оренду повинна проводитися орендарем щомісяця рівними частками від загального розміру річного платежу, а не раз на рік, як часто відбувається зараз.

У минулому році Євген Сігал вже реєстрував у Верховній раді аналогічний законопроект, але колишній склад парламенту не встиг його розглянути. Землевласники скаржаться на чинне законодавство в цій сфері, стверджує пан Сігал. "Орендарі намагаються завищити ціни на продукцію та послуги, які надаються в рахунок орендної плати. А продукція часто виявляється більш низької якості, ніж заявляють орендарі", - говорить він.

На думку автора законопроекту, прозорість оплати оренди в грошовій формі забезпечить також сплату податків на доходи фізичних осіб. Великі орендарі земель виявилися зацікавлені в переході на грошові розрахунки. "Агрокомпанії, яка обробляє 30-50 тис. га, доводиться розраховуватися з 4-8 тис. пайовиків. Тож з точки зору орендаря такої компанії простіше заплатити гроші, а не возитися з поставкою кожному пайовику продукції", - говорить топ-менеджер однієї з великих агрокомпаній на умовах анонімності. У той же час, за словами, співрозмовника, щомісячні платежі можуть не тільки приводити до постійного вимивання оборотного капіталу підприємств, але й суттєво ускладнювати роботу агрокомпанії.

"Кожен місяць, замість того щоб займатися своєю звичайною операційною діяльністю, компанія повинна буде шукати шляхи розрахунку з усіма пайовиками", - сказало джерело. Президент Асоціації фермерів і приватних землевласників Микола Миркевич вважає, що примус до грошових розрахунків порушує права власників паїв

. "Це не узгоджується з положеннями ст. 627 Цивільного кодексу, згідно з якими сторони вільні в укладенні договору та визначенні його умов", - говорить він. На думку голови Аграрного союзу Геннадія Новикова, від нововведень виграють в першу чергу орендарі.

"За нашими оцінками, понад 90% власників земельних паїв вважають за краще отримувати плату за оренду у вигляді продукції. І зараз витрати за її одержання і доставку лежать на орендарях. У разі виключення цієї норми із законодавства витрати ляжуть на плечі селян", - зазначив він.