Вінницькі ушуїсти здобули 5 золотих нагород у Мінську

У Мінську (Білорусь) відбувся міжнародний турнір з ушу в розділі «саньда» (поєдинки). Змагалося 36 команд з різних країн Європи. Загалом у турнірі взяли участь понад півтисячі спортсменів. Вони боролися за медалі в 11 вагових категоріях.

Україну, яка в підсумку посіла високе друге загальнокомандне місце, представляли 10 учасників. Представники нашої країни в особистому заліку вибороли 7 перших місць, 1 – друге і 1 – третє.

Рівно половина складу «жовто-блакитної» команди захищала честь ДЮСШ Вінницького району, яка базується у смт. Стрижавка. Всі вони здобули золоті нагороди! Це кандидати в майстри спорту Андрій Андрущак, Сергій Яропуд, Роман Пневський, Денис Заведія і Надія Чорна.