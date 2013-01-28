13-річний син знайшов мертвими маму та вітчима

27 січня близько 12.30 до 1-го відділу міліції по телефону «102» надійшло повідомлення про те, що в квартирі по вулиці Київській виявлено мертвими чоловіка та жінку. Страшну картину побачив 13-річний син жінки, який повернувся додому від бабусі.

Про це повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Слідчо-оперативна група міліції зафіксувала на місці трагедії загиблу жінку з чисельними колото-різаними ранами та повішеного чоловіка. 32-річна загибла проживала в квартирі разом з 44-річним співмешканцем та двома дітьми.

- За фактом навмисного вбивства відкрито кримінальне провадження відповідно до ч.1 ст.115 КК України, - каже в.о. заступника начальника СУ УМВС Сергія Кримчука. - Слідством розглядається ряд версій, одна з яких - вбивство на побутовому грунті міг скоїти співмешканець загиблої жінки, а потім покінчив життя самогубством.

Міліція опитує усіх можливих свідків, мешканців будинку, призначено ряд експертиз.

Триває слідство.