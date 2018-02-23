Більше не АТО: що зміниться після зміни формату для військових та цивільних

У нас зараз відбувається переформатування того, що люди здебільшого називають «антитерористичною операцією», або «АТО». Після підписання президентом «закону про деокупацію» окупованих Росією територій Луганської і Донецької областей АТО в Україні припиняється. Натомість розпочинається військова операція під керівництвом Об’єднаних сил, якими будуть керувати військові.

Це — правильний і потрібний хід. Адже до цього в зоні АТО всі операції планувала Служба безпеки України, бо це була антитерористична операція, а боротьба з тероризмом є функцією СБУ. Армія, відповідно до закону, такими речами не займається.

Але насправді на Донбасі немає терористів — там є регулярні російські війська, парамілітарні утворення та російські приватні військові компанії. І вони воюють за загальновійськовою тактикою. Тобто те, що відбувається на сході України — це не АТО. Це — бойові дії і війна.

Ця нестиковка, і те, що військові не могли керувати проведенням таких операцій, вносило дисонанс. І до певної міри в деяких епізодах ми мали втрати саме через те, що не військові займалися плануванням операцій.

Ми не будемо говорити, хто тут винний чи не винний. Всі намагалися діяти в межах чинного законодавства. А воно зараз якраз і змінюється…

Після підписання президентом «закону про деокупацію» окупованих Росією територій Луганської і Донецької областей АТО в Україні припиняється

Тепер у військових тепер буде більше повноважень для дій у зоні, де проводитиметься військова операція. А, відповідно, вони зможуть поліпшити свої тактичні і побутові умови, у них побільшає інструментів для більш ефективного проведення заходів щодо захисту та оборони країни від агресії Російської Федерації.

Це — найважливіше, що ми зараз отримаємо: військові матимуть більше повноважень. Але, відповідно, вони матимуть і більше відповідальності.

Я не думаю, що ця зміна формату протистояння агресору кардинально відобразиться на житті цивільного населення, яке проживає в зоні бойових дій чи у прифронтовій зоні. Українські військові не заходять без дозволу господарів у будинки та квартири. Наші військові навіть будівлю школи не могли зайняти... Військовослужбовці в зоні АТО були до певної міри безправні. А тепер вони зможуть вести охорону тих об’єктів, де вони знаходяться. Досі для того, щоб військові мали змогу зайти на певний об’єкт державної структури на цих територіях, їм потрібно було підписувати купу паперів. Це — дуже складний процес. Тому що фактично досі ми вели війну за умовами мирного часу. Це — нонсенс!

Тепер у військових тепер буде більше повноважень для дій у зоні, де проводитиметься військова операція

Але це — «гібридна війна», і досі в усьому світі фахівці думають, як викликам у межах такої війни взагалі можна протистояти. То що вже казати про Україну…

На місцевих мешканцях зміна формату навряд чи позначиться. У нас і зараз місцеве населення здебільшого живе так, як і жило ще до початку війни. У нас у цьому плані дуже інфантильне населення: прийшла війна — вони сидять, замість того, щоб тікати, щось робити; прилетів снаряд у хату — можна починати думати про те, щоб кудись переселятися. Це — велетенська проблема.

Я бачив страшні картини в Слов’янську, коли, наприклад, йшла артилерійська дуель між росіянами і Збройними Силами України, а невеличке село знаходилося якраз між «дуелянтами». По селу не стріляли — снаряди літали просто над ним. Але бабусі й дідусі, попри те, що літали снаряди і постійно лунали постріли, виходили на городи, копали картоплю, вели звичний спосіб життя…

Проте я думаю, що певний час зміни формату не будуть відчутні

У психології це називається «негативним гіпнозом», коли людина просто відмовляється помічати негативні речі — «я не бачу, значить, їх не існує». Але це — інфантилізм.

Та повертаючись, до того, що тепер зміниться… Думаю, що військовослужбовці, в першу чергу, почнуть активніше боротися з контрабандою, тому що у них буде більше можливостей і засобів, для місцевих мешканців дещо ускладняться заходи перевірки на блокпостах і переїздах, тобто їх будуть більш ретельно перевіряти, але це нормально.

Проте я думаю, що певний час зміни формату не будуть відчутні. А якщо бойові дії посиляться через те, що Російська Федерація після президентських виборів в Росії буде чинити якісь провокації (вона їх влаштовує і зараз постійно, але всі чекають, що буде розширення цих провокацій — зараз полихає Луганська область, у нас щодня є поранені і загиблі), зміниться наше реагування.

Мирослав Гай, заступник голови Ради резервістів, молодший лейтенант, волонтер, голова благодійного фонду «Мир і Ко»