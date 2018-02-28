Розведення сил і засобів біля Станиці Луганської може відбутися вже 5 березня

Розведення сил та засобів може відбутися лише за умови дотримання там бойовиками режиму тиші.

В разі дотримання контрольованими Росією бойовиками режиму припинення вогню в районі Станиці Луганської у луганській області 5 березня може відбутися розведення сил і засобів від лінії розмежування.

Про це повідомила прес-секретар екс-президента України, представника в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facebook.

"За умови дотримання режиму тиші в районі населеного пункту Станиця Луганська 5 березня 2018 року може відбутися розведення сил та засобів, як це передбачено відповідним рамковим рішенням ТКГ", - заявила Оліфер.

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"Як в рамках робочих підгруп, так і на засіданні ТКГ українська сторона вимагала невідкладного відкриття КПВВ “Золоте”, як це передбачено домовленостями лідерів країн «нормандської четвірки» від 19 жовтня 2016 року", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня 2016 року в Мінську було підписано Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі про розведення сил і засобів на лінії розмежування. Документом передбачено розведення сил і засобів у Золотому, Петрівському і Станиці Луганській.

1 жовтня 2016 року розведення сил відбулося в Золотому, 7 жовтня того ж року – у Петрівському. Також тоді на 9 жовтня було заплановане відведення сил поблизу Станиці Луганської, проте через обстріли з боку російсько-терористичних військ Збройні сили України перенесли терміни відведення сил в цьому районі.