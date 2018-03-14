Відсутність зв'язку в "ЛДНР": в Мінську домовились про відновлення роботи Vodafone на окупованому Донбасі

Відновлення зв'язку відбуватиметься силами компанії “Водафон Україна” за участі ОБСЄ з дотриманням українського законодавства.

У Мінську на переговорах Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі досягнуто домовленості щодо алгоритму відновлення мобільного зв'язку на території окупованої частини Донецької області.

Про це повідомила прес-секретар екс-президента України, представника в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facebook.

"В рамках підгрупи з соціально-економічних питань досягнуто домовленості щодо алгоритму відновлення мобільного зв'язку на території ОРДЛО. Ця робота відбуватиметься силами компанії “Водафон Україна” за участі ОБСЄ з дотриманням українського законодавства", - повідомила вона.

Також сказано, що надзвичайно важливо, аби РФ виконала свої обіцянки та вплинула на ОРЛО з метою відкриття КПВВ "Золоте".

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"Українська сторона також вчергове озвучила вимогу невідкладно повернути рухомий склад “Укрзалізниці” – йдеться про понад 30 тисяч вантажних та пасажирських вагонів і більш як 300 локомотивів", - наголосила Оліфер.

Як повідомляв УНІАН, зв’язок Vodafone зник на непідконтрольних територіях Донбасу 11 січня. У компанії повідомили про пошкодження оптоволоконного кабелю.

15 січня компанія Vodafone звернулася до всіх відповідальних інстанцій, включаючи Луганську і Донецьку ОДА, СЦКК, СММ ОБСЄ, з проханням забезпечити пропуск ремонтних бригад до "сірої зони".

19 січня надання послуг Vodafone було відновлено на непідконтрольній території Луганщини.

28 лютого на засіданні ТКГ контрольовані Росією бойовики надали гарантії безпеки для проведення ремонтних робіт з відновлення мобільного зв'язку оператора Vodafone у Донецькій області.

Vodafone – останній оператор, що працював на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Там також немає стаціонарного телефонного зв’язку з підконтрольною Україні територією.