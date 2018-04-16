Захарченко оголосив про зняття "кордонів": доручив знести "митницю" між "ЛНР" і "ДНР"

Захарченко хоче вирішити питання про зняття митних зборів між "ДНР" і "ЛНР".

Ватажок "ДНР" Олександр Захарченко розпорядився скасувати "митні збори" між окупованими частинами Донецької і Луганської областей.

Про це він заявив у ході наради з так званими заступниками "голови ради міністрів", повідомляє "Остров", посилаючись на ресурси бойовиків.

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"Під час зустрічі з "главою ЛНР" ми обговорювали питання про можливість зняття всіх митних обмежень між "республіками". Даю вам доручення сьогодні зібрати президію "ради міністрів ДНР", щоб вирішити питання про зняття митних зборів згідно з нашим законодавством. На сьогодні багато різночитання в законодавчій базі "ЛНР" і "ДНР" вже прибрано", - заявив ватажок терористів.

"Відсьогодні згідно із "зеленою картою", яка була підписана мною і "главою ЛНР", нехай наші підприємці і населення їздять на територію "ЛНР" і не платять ніяких податків і зборів", - заявив Захарченко.

У свою чергу, "віце-прем'єр" "ДНР" на прізвисько "Ташкент" уточнив, що мита знімаються тільки для продукції, виробленої "республіками" спеціально одна для одної.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня ватажок "ДНР" Олександр Захарченко і так званий в. о. ватажка "ЛНР" Леонід Пасічник підписали "протокол про наміри створити "єдиний митний простір".

Зазначалося, що після підписання документа" "ДНР" і "ЛНР" зможуть взаємодіяти при організації залізничних перевезень.