Експерт оцінив загрозу повномасштабного наступу військ Путіна на Донбасі

11:15, 18 квітня 2018
Війна
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REUTERS

Про це заявив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський, передає "Апостроф".

"Розпочати наступ силами тих двох корпусів (так званих "армійських корпусів ДНР-ЛНР" - Ред.), які є на Донбасі? Це особливого ефекту не дасть. Україна вже має Збройні сили, що перевершують за потенціалом сили (бойовиків), які розміщені на Донбасі", - зазначив він.

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Сунгуровський додав, що, якщо Москва вирішить задіяти артилерію, ракетні війська і авіацію регулярних військ, то це буде вже відкрита участь у конфлікті, яка призведе до того, що Росію просто визнають стороною конфлікту, внаслідок чого вона позбудеться права вето в Раді безпеки ООН.

"На це Путін навряд чи піде, якщо він вміє прораховувати свої кроки наперед. Тому що після цього у нього вже ніхто не буде запитувати: "А чи потрібні там миротворчі сили?", "Який склад цих миротворчих сил?" Країна, що бере участь у конфлікті, не бере участі у голосуванні з таких питань", - підсумував експерт.

Раніше голова Військового комітету НАТО генерал Петро Павло заявив, що вважає малоймовірним переростання конфлікту на Донбасі в повномасштабну агресію з боку Росії.

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Теги: #Донбас#Росія#наступ