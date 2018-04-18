Експерт оцінив загрозу повномасштабного наступу військ Путіна на Донбасі

Україна вже має ЗС, що перевершують за потенціалом сили бойовиків на Донбасі, зазначив експерт.

Президент Російської Федерації Володимир Путін навряд чи піде на повномасштабний наступ на Донбасі.

Про це заявив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський, передає "Апостроф".

"Розпочати наступ силами тих двох корпусів (так званих "армійських корпусів ДНР-ЛНР" - Ред.), які є на Донбасі? Це особливого ефекту не дасть. Україна вже має Збройні сили, що перевершують за потенціалом сили (бойовиків), які розміщені на Донбасі", - зазначив він.

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Сунгуровський додав, що, якщо Москва вирішить задіяти артилерію, ракетні війська і авіацію регулярних військ, то це буде вже відкрита участь у конфлікті, яка призведе до того, що Росію просто визнають стороною конфлікту, внаслідок чого вона позбудеться права вето в Раді безпеки ООН.

"На це Путін навряд чи піде, якщо він вміє прораховувати свої кроки наперед. Тому що після цього у нього вже ніхто не буде запитувати: "А чи потрібні там миротворчі сили?", "Який склад цих миротворчих сил?" Країна, що бере участь у конфлікті, не бере участі у голосуванні з таких питань", - підсумував експерт.

Раніше голова Військового комітету НАТО генерал Петро Павло заявив, що вважає малоймовірним переростання конфлікту на Донбасі в повномасштабну агресію з боку Росії.