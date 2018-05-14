Німецький генерал: неконтрольована ескалація на Донбасі може призвести до "ширших наслідків із залученням США"

65-річний Ганс-Лотар Домрезе до свого рішення піти у відставку в 2016 році був одним з найбільш високопоставлених генералів Бундесверу.

65-річний генерал Бундесверу у відставці Ганс-Лотар Домрезе вважає, що на лінії розмежування на Донбасі може статися неконтрольована ескалація, що, у свою чергу, «може мати ширші наслідки з залученням США».

Як сказав генерал в інтерв’ю DW.com, Україна є «кривавою раною». При цьому він впевнений, що на перемовинах у Мінську Німеччина обрала правильну позицію, коли сказала, що «давайте доб’ємося припинення вогню на сході, а питання Криму винесемо за дужки, нехай цим займаються наші діти».

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«Проте на сході України досі немає миру. Україна досі не контролює значну частину свого кордону з Росією. Це - відкрита рана. Якщо конфронтація в Європі й можлива, - а я вважаю Україну частиною Європи, - то саме там я бачу найбільшу небезпеку. На лінії розмежування може статися неконтрольована ескалація, що, у свою чергу, може мати ширші наслідки із залученням США», – зазначив він.

Генерал підкреслив, що попри це він налаштований оптимістично. «Нам - Заходу, НАТО - вдасться вийти на конструктивний діалог з Росією, якщо ми скажемо, що наша мета - щонайменше докласти зусиль задля збереження миру. Крім того, в економічній співпраці також краще працювати один з одним, а не один проти іншого», – додав він.

65-річний Ганс-Лотар Домрезе до свого рішення піти у відставку в 2016 році був одним з найбільш високопоставлених генералів Бундесверу. Серед іншого він служив у генштабі німецької армії, очолював міжнародні сили в Афганістані та був командувачем Об'єднаних сил НАТО в нідерландському Брюнсумі.