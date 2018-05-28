Порошенко нагадав, коли ЗСУ будуть готові застосувати "Джавеліни"

Українська армія буде використовувати "Джавеліни" у разі провокацій або розгортання наступу проросійських бойовиків.

Протитанкові ракетні комплекси "Джавелін" (Javelin), які Україна отримала від США, будуть використані українськими військовими виключно в оборонних цілях.

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Про це президент України Петро Порошенко написав на своїй сторінці в Facebook.

"Джавелін" - це, насамперед, оборонна зброя. Наші збройні сили будуть використовувати їх виключно в разі провокацій або розгортання наступу бойовиків, підконтрольних Кремлю", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, на початку березня Державний департамент США схвалив передачу Україні 37 протитанкових комплексів Javelin та 210 ракет до них. Повідомлялося, що постачання американських ПТРК до України відбулося в квітні на умовах, що оборонне озброєння не буде використовуватися на лінії зіткнення в зоні бойових дій в Донбасі.

22 травня на одному з військових полігонів України провели випробування американських протитанкових ракетних комплексів "Джавелін" (Javelin). На випробуваннях був присутній верховний головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко. На полігоні були продемонстровані контрольні запуски по наземним цілям, які виконали українські військовослужбовці. Всі цілі були успішно уражені.