Мільйони на війні: журналісти розповіли про корупційні схеми в оборонному секторі України

Найпоширенішим способом розкрадання держкоштів в оборонному секторі є придбання товарів і послуг через посередників.

Однією з найголовніших проблем в українському оборонному секторі, на думку експертів, є робота з сумнівними посередниками, які продають Україні техніку, товари і послуги за завищеними цінами.

Про це пишуть журналісти видання "Новое время".

Нещодавно НАБУ відзвітувало про виявлення корупційних схем в оборонному комплексі, сума яких перевищила 1 млрд грн. Тепер детективи розслідують 22 кримінальні провадження, що стосуються Укроборонпрому. Найпоширенішим способом розкрадання держкоштів, за даними бюро, виявилося придбання товарів і послуг через посередників.

Читайте такожРакета "Нептун" і ЗРК "Печора": експерт назвав найбільш очікувані новинки, які незабаром надійдуть на озброєння ЗСУ

"Закупівля через посередників — по-перше, неефективна через втрату робочого часу і зростання ціни, а по-друге, зростають корупційні ризики через непрозорість діяльності цих посередників",— говорить Олена Трегуб, голова Незалежного антикорупційного комітету у справах оборони (НАРЕШТІ).

При цьому виявити махінації складно: в Україні сфера оборонних закупівель неймовірно засекречена.

У матеріалі "Нового времени" вказується, що згідно з інвойсами — документами, поданих перевізником при перетині кордону на українську митницю, Міноборони платить за БМП-1 кіпрської PetraLink по $ 176,7 тис. за одиницю. Така ж їх ціна вказана в сертифікаті Держслужби експортного контролю. При цьому PetraLink не виробляє БМП-1, а закуповує їх у чеської компанії Real Trade. Та є дочірнім підприємством чеської Excalibur Army, яка належить бізнесмену Ярославу Стрнаду. Цей підприємець, за даними міжнародної організації журналістів-розслідувачів OCCRP, спонсорував президентську компанію проросійського президента Чехії Мілоша Земана.

Кіпріоти закуповують у чехів техніку по $ 154 тис. за одиницю. Ця сума підтверджена двома джерелами: інвойсами (ціна зазначена в євро) і контрактом між Real Trade і PetraLink, який також є у НВ (там вказано еквівалент $ 154 тис. в чеських кронах). Тобто за кожну БМП міністерство переплачує $ 22,7 тис. При цьому кіпріоти нічого додаткового з технікою не роблять. А оскільки контракт передбачає поставку 30-ти машин, то сумарна "дельта", зароблена PetraLink, становить $ 681 тис.

При цьому в Україні, як з'ясував НВ, є приватна компанія Техимпекс, яка закуповує у Wtorplast аналогічні БМП-значно дешевше і продає їх потім в арабські країни.

Повний текст статті читайте в журналі "Новое время".

Нагадаємо, раніше в "Укроборонпромі" заявили, що стаття, яка вказує на зловживання в процесі закупівель українською стороною бойових машин БМП-1 польської компанії "Wtorplast", містить перекручені факти, а ряд її тверджень не відповідають дійсності.