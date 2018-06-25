Опубліковано знімки полігону "ДНР"

Полігон проросійських бойовиків можна побачити зі супутника.

Поблизу села Покровка (окупована частина Донецької області) на супутникових картах Google можна побачити полігон та місце зберігання військової техніки проросійських збройних формувань.

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Саму техніку, розташовану на спеціально підготовленому майданчику, видно на свіжих супутникових знімках, зроблених навесні-влітку 2018 року, передає "Радіо Свобода".

На знімках цієї ж місцевості, зроблених раніше, видно розташування полігону, але військової техніки не спостерігається, а місце її зберігання ще не підготовлене.

Присутність військової техніки, забороненої Мінськими угодами, біля селища Покровка підтверджується звітом спостерігачів СММ ОБСЄ.

Цю ж інформацію підтверджує й штаб операції Об'єднаних сил.

Раніше в СЦКК повідомили, що бойовики окупаційної адміністрації Російської Федерації всупереч Мінським домовленостям продовжують зосереджувати важку техніку і озброєння за межами місць зберігання, порушуючи відстані відведення.