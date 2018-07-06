Волонтери показали "вибухові" результати роботи "третьої сили" на Донбасі (відео)

У фонді "Повернись живим" показали відео із результатами роботи "третьої сили".

Волонтери фонду "Повернись живим" розповіли про результати роботи "третьої сили" на Донбасі.

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Як пишуть волонтери на своїй сторінці у Facebook, так, були ліквідовані російські командири батальйонів.

"А ще знищено 5 БМП, 2 БТР, один "Урал" з позашляховиком і біленьке "Жигулі", на якому катався один з найкращих коректувальників терористів з позивним "Медвідь". На відео ви на власні очі можете побачити, як він з машиною залетів у кущі", йдеться у повідомленні фонду.

Як повідомляв волонтер Юрій Мисягін, у зоні відповідальності 92-ї бригади в районі Авдіївки знищено один з бліндажів терористів.