Масштабні міжнародні навчання «Rapid Trident» на Львівщині перейшли до практичної фази (відео)

Українські воїни та військові підрозділи країн-партнерів навчатимуться протидіяти збройній агресії в умовах гібридної війни.

Наймасштабніші українсько-американські навчання «Rapid Trident» перейшли до практичної фази.

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Про це повідомляється в сюжеті ТСН. Зазначається, що сьогодні на Яворівському полігоні військовослужбовці проведуть спільні маневри з бойовими стрільбами.

За сценарієм навчань, українські воїни та військові підрозділи країн-партнерів навчатимуться протидіяти збройній агресії в умовах гібридної війни. Бійці залучатимуть бронетехніку, проводитимуть навчальні стрільби зі стрілецької зброї та здійснюватимуть польоти вертольотів армійської авіації.

У міжнародних навчаннях Rapid Trident беруть участь дві з половиною тисячі військових із 14 країн. Зокрема – Великої Британії, Канади, Грузії, Литви, Туреччини, Польщі та Німеччини. Навчання триватимуть майже два тижні.