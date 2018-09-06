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Масштабні міжнародні навчання «Rapid Trident» на Львівщині перейшли до практичної фази (відео)

09:40, 06 вересня 2018
Війна
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На Львівщині починається практична частина навчань Rapid Trident / Скриншот - ТСН

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Про це повідомляється в сюжеті ТСН. Зазначається, що сьогодні на Яворівському полігоні військовослужбовці проведуть спільні маневри з бойовими стрільбами.

За сценарієм навчань, українські воїни та військові підрозділи країн-партнерів навчатимуться протидіяти збройній агресії в умовах гібридної війни. Бійці залучатимуть бронетехніку, проводитимуть навчальні стрільби зі стрілецької зброї та здійснюватимуть польоти вертольотів армійської авіації.

У міжнародних навчаннях Rapid Trident беруть участь дві з половиною тисячі військових із 14 країн. Зокрема – Великої Британії, Канади, Грузії, Литви, Туреччини, Польщі та Німеччини. Навчання триватимуть майже два тижні.

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Теги: #навчання#Rapid Trident