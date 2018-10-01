Територія біля окупованої Горлівки, де підірвалися діти, за документами бойовиків була "розмінованою" - ІС

Під "розмінування" насправді було просто списано паливо.

На території окупованої Горлівки, де на міні підірвались четверо дітей, троє з яких загинули, бойовики за власними документами провели "розмінування".

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат України, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

"Варто зауважити, що йдеться про територію, раніше заміновану російськими окупантами, які проводили там невпорядковане мінування, а потім намагалися провести розмінування. Про "успішне розмінування" окупаційна адміністрація повідомляла місцевому населенню. Хоча насправді під "розмінування" було списано паливо. Наразі район залишається мінно-небезпечним", - заявив він.

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За словами Тимчука, наразі бойовики залучають ОБСЄ для того, щоб звинуватити у цьому Україну.

Нагадаємо, 30 вересня під окупованою бойовиками Горлівкою вибухнула протипіхотна осколкова міна, унаслідок чого загинуло троє дітей. Ще один отримав численні поранення.