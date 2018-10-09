Бойовики з артилерії вели вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі, поранено одного військового

У вівторок, 9 жовтня, бойовики російсько-окупаційних бандформувань 16 разів відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил на Донбасі.

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Як повідомили у прес-центрі штабу операції Об'єднаних сил, внаслідок бойових дій один український військовослужбовець дістав поранення.

Так, за даними українських військових, окупанти вели прицільний вогонь зі ствольної артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зокрема, обстрілів зазнали українські позиції в районі населених пунктів Станиця Луганська, Золоте, Луганське, Новолуганське, Залізне, Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Гнутове, Водяне та Лебединське.

Бойовики застосували артилерію 122-го калібру в районі населеного пункту Водяне, міномети калібру 120 мм - проти захисників Луганського, Гнутового та Лебединського, а міномети 82-го калібру - по опорних пунктах поблизу Луганського та Новолуганського. Позиції Об'єднаних сил біля Золотого також були обстріляні з протитанкових керованих ракет.