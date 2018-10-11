Полковник Генштабу пояснив, чому ЗСУ пішли на звільнення села біля Волновахи

Військовослужбовці були змушені покращити своє тактичне становище.

Просування Збройних Сил України у так званій "сірій зоні" на Донбасі носить тактичний характер і покликане захистити українських військових від ворожих обстрілів.

Про це заявив полковник Генштабу ЗСУ Віктор Шидлюх, передає «Обозреватель». Він прокоментував зачистку українськими військовими населеного пункту поблизу Волновахи Донецької області, в результаті якої бійці просунулися на 1,2 км вперед.

"Це професійні хлопці, і вони знають, що роблять", — заявив полковник.

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"Є території, де за мінськими угодами ми можемо перебувати. Зазвичай потреба у просуванні диктується тим, що ми перебуваємо в невигідному становищі. Наприклад, у населеному пункті. Підбираються, прикриваючись населеним пунктом, і нас обстрілюють. Військовослужбовці планують певні дії й покращують своє становище. І тоді можливості обстрілювати у росіян і їхніх найманців уже немає", — додав Шидлюх.

Як повідомляв УНІАН, напередодні, 10 жовтня, стало відомо про просування українських військових на 1,2 км вперед біля Волновахи. ЗСУ взяли під контроль село у «сірій зоні», яке бойовики використовували для обстрілів.