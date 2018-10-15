На Луганщині попрощалися з 19-річною військовою, яка загинула на передовій (відео)

З травня цього року дівчина нарівні з чоловіками билась із ворогом на одній з найнебезпечніших ділянок фронту – біля шахти Бутівка.

У селі Караван-Солодкий на Луганщині поховали 19-річну Лесю Бакланову, яка служила стрільцем 92 бригади ЗСУ.

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Як повідомляється в сюжеті ТСН, дівчина загинула 4 дні тому на передовій під Донецьком. В Луганській області вчорашнє свято Дня захисника скасували через жалобу.

З травня цього року дівчина нарівні з чоловіками билась із ворогом на одній з найнебезпечніших ділянок фронту – біля шахти Бутівка.

Бойові побратими Лесі розповіли, що дівчина мала плани на життя, збиралась вступити до вишу. У її бригаді вже підготували для цього необхідні документи.

В рідному селі Лесі це перша похоронка з війни. У дівчини залишилися батьки та брат.

Як повідомляв УНІАН, понад шість тисяч жінок у Збройних силах України є учасницями бойових дій, які з 2014 року тривають на території Донбасу.