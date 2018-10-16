В СММ ОБСЄ зменшилася кількість росіян і тепер спостерігачі частіше бачать техніку РФ на Донбасі – Геращенко

Представник України у гуманітарній підгрупі ТКГ заявила, що росіяни у складі СММ займаються не тими питаннями, які визначені в обов'язках місії.

В Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ зменшилася кількість представників Російської Федерації.

Про це у Facebook повідомила перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко.

За її словами, сьогодні у Мінську українська сторона подякувала заступнику голови СММ ОБСЄ Александру Хугу за чотирирічну роботу у зв‘язку із завершенням його мандату. "Сьогодні Хуг попрощався з мінськими групами", - повідомила Геращенко.

Вона зазначила, що сьогодні українська делегація виступила з протестом проти обстрілу бойовиками патруля СММ ОБСЄ поблизу Донецької фільтрувальної станції і звернула особливу увагу на систематичні обстріли об‘єктів критичної інфраструктури на Донбасі.

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Також Геращенко зауважила, що останнім часом СММ ОБСЄ чи не щотижня фіксує і інформує світ про наявність російської техніки і військового обладнання на Донбасі, а раніше "не помічала" їх.

"Переконана, що така чесність СММ ОБСЄ пов‘язана й зі зміною складу місії - нарешті там стало менше росіян - представників країни-агресора, яка порушує всі стандарти ОБСЄ. Україна давно звертала увагу на склад спостережної місії, вимагаючи зменшити там присутність росіян, які нерідко займалися далеко не тими речами, які визначені мандатом місії", - стверджує Геращенко.

При цьому вона не уточнила кількість росіян, які працюють в СММ.

Як сказано у звіті ОБСЄ від 21 вересня, в СММ працює 721 спостерігач. З них 60 з Великої Британії, 59 - зі США, 43 - з Боснії і Герцеговини, 39 - з Російської Федерації. На той момент кількість спостерігачів залишалася незмінною у порівнянні з попередніми місяцями.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня у звіті СММ йшлося, що під час моніторингу безпекової ситуації в районі Донецької фільтрувальної станції кулі пролетіли на відстані 10–50 метрів від патруля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Натомість українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) повідомила, що бойовики відкрили вогонь у бік патруля СММ ОБСЄ під час проведення зміни персоналу на ДФС.

12 жовтня безпілотний літальний апарат Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ виявив рух колони вантажівок із зенітною установкою на окупованій частині Донбасу, на кордоні з РФ. Колона рухалася ґрунтовою дорогою, де відсутні пропускні пункти.