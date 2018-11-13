Релігієзнавець звинуватив Московський патріархат у виникненні війни на Донбасі

Саган переконаний, що ідеї так званого «руського миру» прийшли в Україну саме через російську церкву.

Провідний науковий співробітник відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди Національної академії наук України Олександр Саган вважає, що війна на Донбасі стала можливою в результаті значною мірою діяльності УПЦ Московського патріархату в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Києві.

За словами Сагана, розвиток помісної православної церкви в Україні – це «умова фактично сьогодні виживання країни».

«На проблему анексії Криму, війни на Донбасі накладається проблема виховання людей. Ми беремо і дивимся, хто їх виховував, що за православні армії на Донбасі бігають, які ідеї там на сьогодні домінують. Це ідеї так званого «руського миру», які прийшли в Україну через церкву», - заявив він.

Релігієзнавець вважає, що православ’я у виконанні Московського патріархату віддаляється від ідеалу цього православ’я, вироджується у політичне православ’я. «Воно сьогодні починає домінувати не тільки на теренах РФ, але й на теренах України. Це є велика проблема, тому що на сьогодні Московський патріархат починає дрейфувати від світового православ’я», - підкреслив він.

Як сказав Саган, українське православ’я має шанс вирватися із цього політичного православ’я і влитися у світове православ’я, яке, у свою чергу, отримало черговий шанс відродитися через томос про автокефалію Українській церкві.

На думку релігієзнавця, вивільнення України з юрисдикції Московського патріархату фактично запровадить перерозподіл світового православ’я. «Ми очікуємо, що українське православ’я зміниться на еклезіологічному, організаційному, інституційному та інших рівнях», - додав він.

На переконання Сагана, «українська ментальність часто втрачена під тиском не тільки російського телебачення, російських фільмів, але й церковних засобів масової інформації: проповідей у церквах, виховання дітей та молоді. Чого вчать у недільних школах в церквах Московського патріархату? Вчать любити Росію, і потім ми дивуємося, чому наші українці взяли в руки автомати і пішли воювати проти України, тому що нібито немає такої країни – їм про це з дитинства розповіли в церквах, що це «випадкове політичне утворення», яке претендує на якусь «штучну» мову».

Читайте такожВ УПЦ КП прокоментували перенесення дати Різдва

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня святий і священний синод Вселенського патріархату прийняв до розгляду звернення президента України про надання православній церкві в Україні автокефалії.

27 липня було оприлюднене послання патріарха Варфоломія, в якому він зазначив, що кінцевою метою першопрестольної Константинопольської церкви є дарувати автокефалію Українській помісній православній церкві.

11 жовтня за результатами засідання синоду було оприлюднено рішення, в якому йдеться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України.

Крім того, було скасовано лист синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

3 листопада президент України Петро Порошенко і вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом.