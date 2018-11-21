Внаслідок потужного удару сил ООС бойовики зазнали значних втрат на Донбасі

За даними розвідки, 20 листопада, чотирьох російських найманців було знищено та ще чотирьох - поранено.

Упродовж минулої доби, 20 листопада, російсько-окупаційні війська 6 разів відкривали вогонь по позиціях операції Об'єднаних сил на Донбасі. При цьому противник двічі застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Минулої доби ворог здійснював обстріли українських позицій в районах населених пунктів Кримське, Піски, Верхньоторецьке, Водяне та Лебединське.

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"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 120 мм, ворог двічі обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу Водяного, що на Приазов'ї", -йдеться у повідомленні.

У ході бойових дій, жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав. При цьому, за даними розвідки, 20 листопада, чотирьох російських найманців було знищено та ще чотирьох - поранено.

Від початку цієї доби противник вогневої активності не проявляв.

Як повідомляв УНІАН, кадрові російські військовослужбовці масово відмовляються від проходження служби на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.