Бойовики за підтримки російських військ провели більше тисячі нападів на позиції сил АТО - посол США при ООН

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сьогодні сказала під час чергового засідання Ради безпеки ООН в Нью-Йорку.

"Поточна ситуація небезпечна. Вона небезпечна, тому що Росія як і раніше продовжує підготовку та постачання сепаратистів важким озброєнням та веде війну з ними спільно у вигляді кричущого порушення Мінських угод, українського суверенітету та міжнародного права", - зазначила Пауер.

Разом з тим вона наголосила, що "навіть зараз, коли ми проводимо засідання Ради безпеки з цього питання, сепаратисти, яких готували, підтримували зі сторони Росії ведуть зараз повномаштабний наступ на стратегічно важливе місто Дебальцеве, яке підконтрольне Україні".

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Пауер акуентувала увагу, що з того моменту як зі сторони президента України Петра Порошенка було в односторонньому порядку оголошено про режим "тиші", після короткотривалої паузи, "сепаратисти та росіяни, які їх підтримують, провели більше 1 тис наступів та нападів на позиції українських військ".

За її інформацією, починаючи з 5 вересня Росія перекинула на територію України щонайменше 100 додаткових одиниць озброєнь та артилерії для сепаратистів в додаток до сотень видів іншого військового майна.