Через бойові дії 17% лісів і 24% степів у зоні АТО постраждали від пожеж - екологи

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Міжнародною благодійною організацією «Екологія-Право-Людина» (ЕПЛ), про стан довкілля в зоні бойових дій на сході України, оприлюднені сьогодні на сайті організації.

Крім того, за даними ЕПЛ, найбільш масштабним впливом для довкілля стали пожежі, які охопили, 17% лісів та 24% степів в зоні АТО, що становить 297 тис. гектарів. Пожеж сталося у 15 разів більше, ніж за аналогічний період 2013 року, сумарно це близько 3 тис. загорянь.

Загалом, за даними екологів, більшість нових негативних екологічних явищ, які на сьогодні поширились на Донбасі, є прямим наслідком воєнних дій.

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«ЕПЛ були проведенні дослідження грунтів під час виїздів до зони АТО. Результати досліджень свідчать про значний вміст важких металів на місці розривів снарядів. Так, концентрація титану у пробі грунту на місці розриву снарядів у 150 разів перевищує фонові показники. Є перевищення по сульфатах у 2,5 рази, також по ванадію, свинцю, кадмію. Слід зазначити, що саме сплави з титану та ванадію використовуються в авіаційній і ракетній техніці», – повідомила еколог ЕПЛ Алла Войціховська.

В організації констатували, що Донецька й Луганська області знаходяться на межі екологічної, техногенної та санітарної катастрофи.