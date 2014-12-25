BBC: Куяльницький лиман рятують з моря

До Куяльницького лиману почали подавати воду з Чорного моря.

Це може врятувати лиман від пересихання, вважають експерти, передає BBC Україна.

Для цього від Одеської затоки через сухопутну ділянку побудували великий трубопровід. Роботи коштували понад 23 млн грн з бюджету, повідомляє Одеська облдержадміністрація.

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Морська вода почала надходити до лиману від середи, коли запустили гідротехнічну споруду.

Очікується, що до середини весни до лиману надійде приблизно 6-8 млн кубометрів води.

Після чого потік зупинять та перевірять, як солона вода впливає на екосистему.

"За оцінками вчених, Куяльник необхідно поповнити приблизно на 30 мільйонів кубометрів води", - йдеться в повідомленні ОДА.

Екологи відзначають, що лиман перебував у критичному стані, тому, попри ймовірні загрози солоної води, такий крок є доцільним.

Для порятунку водойми розглядали декілька можливостей: розчищати річку Великий Куяльник, через яку лиман отримував прісну воду, брати воду з Дністра або з Чорного моря.

Останній варіант був менш ризикованим та дешевшим.

"Перепад рівнів води Куяльницького лиману та моря - приблизно сім метрів, тому вода може піти самопливом", - пояснив еколог Іван Русєв.

Олександр Гончаров, спеціаліст в галузі гідробіології та гідрохімії, нагадав, що Куяльницький лиман і раніше поповнювали соленою водою, і негативних наслідків не спостерігали.

Одне із застережень, яке обговорюють експерти, - кристалізація гіпсу у ропі, насиченій сіллю воді лиману.

"У минулому році проводили експерименти щодо змішування морської води і ропи, але утворення гіпсу не зафіксовано", - написав пан Гончаров у коментарі ВВС Україна.

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"Взагалі гіпс може утворюватись і утворювався в лимані природним чином, але ми на бачимо якогось негативного впливу та взагалі присутності гіпсу", - відзначив експерт.

Окрім того, учені говорили про ризик засолення лиману через морську воду. Щоб цього уникнути, пропонували зробити частковий реверс надсолоної води з лиману до моря, однак таке рішення не підтримали, сказав пан Гончаров.