СБУ затримала двох бойовиків, які вербували найманців для "ДНР"

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"На Донеччині оперативна група контррозвідки СБУ затримала в районі проведення антитерористичної операції двох бойовиків незаконного збройного формування терористичної організації "ДНР". Затримані виявилися жителями м. Красний Лиман. Старший з них - 44-річний громадянин України, ще навесні минулого року записався в місцеву банду, брав участь у збройних нападах на українські позиції, грабував місцевих мешканців. Протягом останніх місяців він зі зброєю в руках чергував на блокпосту терористів", - йдеться в повідомленні.

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Інший затриманий вступив у "штаб" бойовиків і особисто агітував, вербував, відбирав і оформляв найманців для участі в боях на стороні "ДНР".

Стосовно затриманих проводяться оперативно-слідчі дії.