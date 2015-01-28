Техніка бойовиків могла бути знищена партизанами - спікер АТО

Про це в ефірі телеканалу 112 Україна заявив прес-офіцер АТО Леонід Матюхін.

"Щодо техніки, так, була знищена, є інформація, що це зробили партизани. Вона стояла на аеродромі. Бойовики раніше заявляли і показували, що у них є техніка і вона на ходу", - сказав Матюхін.

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