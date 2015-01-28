ОБСЄ в Донецьку та Макіївці зафіксувала постріли на підконтрольних бойовикам напрямках

Про це йдеться у щоденному звіті ОБСЄ, опублікованому сьогодні.

Спостерігачі місії ознайомилися з пошкодженнями у Київському та Куйбишевському районах Донецька, які були спричинені обстрілами 25 та 26 січня відповідно до наданої місцевими жителями інформації. Зокрема вони оглянули пошкоджені будинки та розбиті вікна.

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Перебуваючи на вулиці Артема, спостерігачі чули декілька вибухів, що, швидше за все, були спричинені мінометними гранатами орієнтовно у 500 м на північний схід від місця перебування місії.

Окрім того, перебуваючи на вулиці Хороводній, місія чула схожий на вхідний та вихідний вогонь на відстані близько 1 км на північний схід.

У звіті зазначається, що постріли в Донецьку також було чути впродовж дня та вечора 27 січня. Одночасно обстріли як з дальньої, так і ближчої дистанції було чутно, але спостерігачі не змогли визначити точне місце походження вогню або тип артилерійського озброєння, з якого стріляли.

"Час від часу спостережна місія чула вихідний ракетний вогонь із "Градів", що відбувалося у межах Донецька та у 5 км від місця перебування спостерігачів, але не змогла встановити точне розташування, звідки ракети були запущені", - сказано в звіті.

СММ ОБСЄ також оглядала пошкодження від обстрілів декількох будинків у Червоногвардійському та Кіровському районах Макіївки (7 км на північний схід), що, відповідно до наданої інформації місцевих жителів, сталося 18, 19 та 21 січня. Місія зафіксувала, що обстріли пошкодили також дороги та подвір'я.

Спостерігачі відвідали школу по вулиці Крилова та оглянули пошкодження після обстрілів, які, за повідомленнями, мали місце 26 січня. "Спостережна місія бачила, що в школі близько 100 вікон були розбиті та пошкоджені стіни і система опаленя", - наголошується в звіті.

В усіх трьох місцях у Макіївці спостерігачі ОБСЄ чули вихідний та вхідний мінометний та артилерійський вогонь з різних напрямків. Інколи вогонь та обстріли мали місце у 500 м від точки перебування спостерігачів, але вони не бачили жодного озброєння.