Вчора бойовики здійснили 7 атак на Маріуполь із застосуванням мінометів, артилерії та "Градів" (відео)

10:37, 03 лютого 2015
Війна
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2 лютого у напрямку Маріуполя здійснено 7 атак із застосуванням мінометів, артилерії та "Градів".

УНИАН

Вчора у напрямку Маріуполя почато 7 атак із застосуванням мінометів, артилерії та "Градів", передає 0629.

Про це повідомив прес-офіцер штабу АТО сектора "М" Дмитро Чалий.

Позиції ЗСУ зазнали обстрілу:

3.30 - Чермалик - АГС (автоматичний гранатомет) і стрілецька зброя.

11:40 - Миколаївка - міномет.

12:50 - Чермалик - міномет.

13:00 - Миколаївка - артилерія.

14:10 - Талаківка - "Град".

17:40 - Маріуполь - "Град".

19:30 - Чермалик - стрілецька зброя.

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Загиблих і поранених з боку військовослужбовців України немає.

На 8 годину ранку повідомлень про боєзіткнення немає.

Прес-служба міськради уточнює, що вчора, близько 17:30 жителі Лівобережжя могли чути звуки вибухів. За наявною інформацією, у цей час бойовиками так зв. "ДНР" був проведений обстріл території північніше блокпоста в районі ЖМР "Східний".

Снаряди розірвалися північніше блокпоста у полі.

Постраждалих і поранених немає. Заявок по лінії МНС і швидкої медичної допомоги немає.

ЖМР "Східний" та іншим районам Маріуполя нічого не загрожує. Ситуація контролюється.

Нагадаємо, вчора УНІАН повідомляв, що, за інформацією полку спецпризначення "Азов" бойовики продовжують наступ на Маріуполь.

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